Рыбаков увидел в ремонте моста «Дружба» «троянского коня»

Депутат облсовета потребовал проверить контракт с РГС.

На рабочем совещании главы администрации Орла Александра Муромского сегодня, 19 февраля, вновь затронули вопрос ремонта многострадального моста «Дружба». Замглавы администрации города Николай Ванифатов доложил, что в адрес подрядчика — компании «Региональные газораспределительные сети» — направлена претензия и выставлены штрафные санкции на 365 тысяч рублей.

Кроме того, ямы на мосту осталось заделать дорожникам всего на 20%. Как уже было отмечено ранее, отремонтировать дорожное полотно, открытое для движения транспорта, должны были еще к 1 февраля.

«Я вчера лично проехался, там не 20%. Это позорище. Вас, муниципальную власть, какой-то непонятный подрядчик не уважает. Было заявлено ноябрь, декабрь, потом железобетонно 1 февраля. А сегодня уже конец февраля. 360 тысяч штраф, а где 7 млн рублей, которые были озвучены до нового года? Это серьезный вопрос. Подрядчика нужно менять, мы это переживем», — вмешался в вопрос Виталий Рыбаков.

Мэр Орла Василий Новиков пригрозил пригласить «кого надо» и потребовал закончить ремонт до конца недели.

«Контракт по мосту «Дружба» должен пройти юридическую экспертизу на предмет правовых отношений между муниципальной властью и подрядчиком. Если сейчас мы это не сделаем, может быть поздно. Много «троянских коней» в договоре», — заключил депутат облсовета.

Сити-менеджер Орла Александр Муромский согласился рассмотреть конкретные пункты договора, вызывающие опасения, предельно внимательно.

ИА «Орелград»