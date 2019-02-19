Стало известно, какие территории в Орле благоустроят в 2019 году

Будут отремонтированы сквер Гуртьева, бульвар Победы (3 очередь) и парк Ботаника (3 очередь).

В администрации Орла подвели итоги голосования по выбору общественных территорий, которые планируется отремонтировать и благоустроить в текущем году. По информации пресс-службы мэрии, проголосовали почти 43 тыс. жителей. Больше всего в Заводском районе — 11 985 жителей.

На заседании общественной комиссии накануне, 18 февраля, утвердили три территории, подлежащие благоустройству, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Ими стали сквер Гуртьева, бульвар Победы (3 очередь) и парк Ботаника (3 очередь).

ИА «Орелград»