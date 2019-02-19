УМИЗ Орла возглавила Татьяна Решетова

19.2.2019 | 12:14 Новости, Политика

На посту начальника УМИЗ она сменила Максима Лобова.

Начальником управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) Орла стала Татьяна Решетова. Экс-директора МУП «Коммунальник» Орловского района официально представили 19 января на рабочем совещании сити-менеджера Орла Александра Муромского.

Известно, что на посту главы УМИЗ Татьяна Решетова сменила Максима Лобова, который в конце прошлого месяца написал заявление об увольнении. Напомним, Максим Лобов возглавил УМИЗ Орла в 2014 году.

ИА «Орелград»

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