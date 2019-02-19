В Орловской области появились необычные вакансии

Работодатели ищут кузнецов и изготовителей седел

Целый ряд необычных вакансий был предложен работодателями на ярмарке, которая прошла на базе центра занятости населения Урицкого района. Как пояснили в областном управлении труда и занятости, в ней также приняла участие конно-спортивная школа.

Именно она предложила необычные вакансии. В частности, организации требовались пошивщик шорно-сидельных изделий и кузнец ручной ковки.

Другие рабочие места куда более привычны: социальные работники, рабочие по комплексному обслуживанию зданий, разнорабочие, ветврачи и другие. На ярмарке был предложен весь спектр вакансий Урицкого района.

«Из 22 посетителей приглашения на работу получили 13 человек», — отметили в областном управлении труда и занятости.

ИА «Орелград»