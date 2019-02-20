Медведев объединил Орел с Москвой и велел развивать туризм

Орловцам придется работать и жить в рамках новой стратегии.

Правительство РФ обнародовало стратегию пространственного развития страны до 2025 года. Документ завизировал премьер Дмитрий Медведев. Он опубликован на официальном сайте кабмина.

В стратегии сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный.

Орловская область включена в состав Центрального макрорегиона. Вместе с нами в него вошли Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Кроме того, в приложении к стратегии для каждого региона определен перечень перспективных экономических специализаций. Список Орловской области выглядит так:

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

— производство кожи и изделий из кожи;

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

— производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

— производство металлургическое;

— производство одежды;

— производство пищевых продуктов;

— производство прочей неметаллической минеральной продукции;

— производство прочих готовых изделий;

— производство резиновых и пластмассовых изделий;

— производство текстильных изделий;

— производство химических веществ и химических продуктов;

— производство электрического оборудования;

— растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;

— туризм — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).

ИА «Орелград»