Медведев объединил Орел с Москвой и велел развивать туризм

Орловцам придется работать и жить в рамках новой стратегии.
Правительство РФ обнародовало стратегию пространственного развития страны до 2025 года. Документ завизировал премьер Дмитрий Медведев. Он опубликован на официальном сайте кабмина.
В стратегии сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный.
Орловская область включена в состав Центрального макрорегиона. Вместе с нами в него вошли Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.
Кроме того, в приложении к стратегии для каждого региона определен перечень перспективных экономических специализаций. Список Орловской области выглядит так:
— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
— производство кожи и изделий из кожи;
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
— производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
— производство металлургическое;
— производство одежды;
— производство пищевых продуктов;
— производство прочей неметаллической минеральной продукции;
— производство прочих готовых изделий;
— производство резиновых и пластмассовых изделий;
— производство текстильных изделий;
— производство химических веществ и химических продуктов;
— производство электрического оборудования;
— растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях;
— туризм — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма).
ИА «Орелград»