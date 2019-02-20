Орловские дома культуры подлатают на 18 млн рублей

Утверждено финансирования проекта «Культура малой Родины».

Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Сообщается, что в рамках данного проекта в Орловской области за последние два года было израсходовано свыше 35 миллионов рублей. Этих денег хватило на ремонт и приобретение оборудования для 30 учреждениях культуры.

Финансирование проекта в 2019 году составит более 18 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов. Как пояснили в реготделении партии, заявки от муниципальных образований на получение средств рассматривали члены общественного совета.

В итоге были утверждены заявки от 12-ти районов. Деньги будут направлены на ремонт и модернизацию технической базы 16-ти домов культуры. Сообщается, что в программу включены ДК города Мценска, Дмитровского, Колпнянского, Кромского районов.

Кроме того, ее участниками станут учреждения культуры города Ливны, Ливенского, Сосковского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов Орловской области.

По два ДК отремонтируют в Мценском и Должанском районах, три — в Орловском районе.

ИА «Орелград»