В Ливнах двое детей пострадали от агрессии собак

20.2.2019 | 10:36 Новости, Происшествия

Родителям пришлось отвести покусанных ребят в больницу.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», первое происшествие произошло еще 8 февраля. В слободе Беломестная собака напала на 13-летнего мальчика. Отмечается, что это было не бродячее животное.

«С прокушенной локтевой частью руки мальчишка был доставлен в приемный покой Ливенской ЦРБ, — пишет «УЕ». — Сначала, после оказания медицинской помощи, родители забрали его домой, но на следующий день привели мальчика лечиться в стационар».

Второй случай произошел 16 февраля на улице Титова в Ливнах . Там на 14-летнего подростка напала бродячая собака и прокусила ему голень. Мальчик был госпитализирован в больницу.

ИА «Орелград»

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