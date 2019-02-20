В Ливнах двое детей пострадали от агрессии собак

Родителям пришлось отвести покусанных ребят в больницу.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», первое происшествие произошло еще 8 февраля. В слободе Беломестная собака напала на 13-летнего мальчика. Отмечается, что это было не бродячее животное.

«С прокушенной локтевой частью руки мальчишка был доставлен в приемный покой Ливенской ЦРБ, — пишет «УЕ». — Сначала, после оказания медицинской помощи, родители забрали его домой, но на следующий день привели мальчика лечиться в стационар».

Второй случай произошел 16 февраля на улице Титова в Ливнах . Там на 14-летнего подростка напала бродячая собака и прокусила ему голень. Мальчик был госпитализирован в больницу.

ИА «Орелград»