В Мценске подорожали похороны

Городские власти подняли тарифы на погребение.

Вслед за Ливнами власти райцентра Мценск увеличили похоронные тарифы. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Беляев. Документ уже вступил в силу. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

Андрей Беляев установил для специализированной службы по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному государством перечню.

Отныне полный набор услуг стоит 5946,47 рубля против прежних 5701,31 рубля. Отметим, что эти величины используются при расчете сумм, которые за счет бюджета выплачивают специализированной службе. По отдельности услуги подорожали следующим образом.

Цена на предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения, выросла с 2127,84 до 2219,34 рубля, на перевозку тела умершего на кладбище – с 1436,11 до 1497,86 рубля и на погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом) – с 2137,36 до 2229,27 рубля.

Услуга по оформлению документов, необходимых для погребения, по-прежнему остается бесплатной.

ИА «Орелград»