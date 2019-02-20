В Орле презентовали атлас русских говоров

20.2.2019 | 14:47 Культура, Новости, Образование

Уникальное лексическое издание было создано по программе РАН.

Презентация и мастер-класс были проведены для студентов и преподавателей Института филологии, который входит в структуру опорного вуза. Как пояснили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, речь идет о «Лексическом атласе русских народных говоров». Книга была издана Институтом лингвистических исследований.

«Презентация была проведена в форме беседы с привлечением студентов к активному обсуждению увиденного и услышанного, — рассказали в ОГУ. – Им рассказали об идее создания атласа и о работе, проводившейся студентами и преподавателями филологического факультета на протяжении 30 лет по сбору и обработке материала по программе РАН».

Также на презентации был представлен том «Растительный мир» и авторы карт, опубликованных в нем.

ИА «Орелград»

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