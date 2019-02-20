В Орловской области резко возросло число убийц и мошенников

20.2.2019 | 10:00 Новости, Происшествия

Январская статистика рассказала о криминализации общества.

Орелстат со ссылкой на УМВД по Орловской области обнародовал оперативные данные о правонарушениях за январь 2019 года. Согласно отчету, по сравнению с январем прошлого года количество зарегистрированных преступлений выросло на 3,9 процента.

При этом число убийств и покушений на убийство возросло в 5,5 раза, мошенничеств – в 2,3 раза, грабежей – на 50 процентов. В то же время на 10 процентов меньше было совершено краж, почти на 60 процентов меньше зарегистрировано фактов неправомерного завладения чужими транспортными средствами и на 55 процентов меньше — случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В городской местности зарегистрировано 78,5 процента всех преступлений. В общественных местах их совершено 194. Также сообщается, что за январь 2019 года было зарегистрировано 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Это на 15,4 процента больше уровня января 2018 года.

В целом правоохранительными органами было раскрыто 324 преступления и выявлено 290 человек, их совершивших. Раскрываемость тяжких преступлений составила 65,5 процента, особо тяжких – 100 процентов.

ИА «Орелград»

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