Выдержит ли орловский бюджет новые инициативы Путина?

В регионе надеются, что Минфин компенсирует убытки

Бюджеты российских регионов недополучат 5-7 млрд рублей из-за инициатив президента Владимира Путина о новых налоговых льготах для многодетных семей, сообщил вице-премьер РФ Антон Силуанов после послания главы государства Федеральному собранию.

«Это налоги местные, региональные. По нашим оценкам, это будет порядка 5-7 млрд рублей», — цитирует ТАСС Силуанова.

В Орловской области надеются, что Минфин будет возмещать убытки, сказала «Орелграду» глава департамента финансов региона Елена Сапожникова.

«Регион надеется, что Минфин компенсирует выпадающие доходы. Кроме того, регион будет продолжать работать над увеличением доходной базы и оптимизацией расходов», — заявила она.

Путин в среду предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. Кроме того, президент считает, что разумно дополнительно освободить от налога по 5 кв. м. в квартире и по 7 кв. м. в доме на каждого ребенка.

Орловская область испытывает значительные проблемы с бюджетом. Из-за нехватки средств в 2015 году регион уменьшил долю НДФЛ, которая остается в бюджете Орла, с 15 до 5%, забрав себе разницу. После этого областной центр начал катиться к предбанкротному состоянию.

Город неоднократно просил область вернуть ему прежний процент от НДФЛ, но регион отказывается.

Что произойдет, если Минфин не будет компенсировать убытки, даже представлять не хочется.

ИА «Орелград»