Орловчанка придумала, как наказать обидевшего ее начальника

В Орле ИП заплатит штраф за нелегальное трудоустройство.

Как сообщили в пресс-службе Заводского районного суда города Орла, оставлено в силе постановление Государственной инспекции труда о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Жалобу в инспекцию на него подала его же работница. Она сообщила, что ИП нанял ее, однако трудовой договор с ней не заключил, записи в трудовую книжку не внес, а при увольнении не произвел окончательный расчет. Проведенная проверка указанные факты подтвердила.

Предпринимателю выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. Он посчитал, что наказали его несправедливо и обжаловал постановление в суде. Однако и там факт нарушения закона был доказан.

В результате ИП привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях (уклонение от оформления трудового договора между работником и работодателем).

Правда, суд все же нашел основания для снижения суммы штрафа до 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»