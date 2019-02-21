Осужден водитель фуры, протаранившей попавший в ДТП автомобиль

21.2.2019 | 12:48 Новости, Происшествия

Уголовное дело было рассмотрено в суде Покровского района.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный в отношении водителя фуры «ДАФ». Его признали виновником страшного ДТП, которое произошло в марте 2018 года на трассе Орел – Тамбов.

Как следует из материалов дела, чуть ранее на дороге произошло ДТП. На место происшествия приехали спасатели и медики. Их машины стояли на обочине. Поврежденный в ДТП автомобиль находился на проезжей части. Спасатели как раз пытались извлечь из него пострадавшего.

В этот момент в автомобиль и стоявших рядом людей на большой скорости въехала фура. Грузовик вез почти 20 тонн яблок. В результате погибли три человека, один получил тяжелые травмы. Виновником аварии признали водителя грузовика.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Кроме того, родственникам погибших осужденный должен выплатить по 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

ИА «Орелград»

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