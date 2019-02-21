Под Орлом нашли домонгольское поселение

Границы памятников археологии уточнили в ходе экспертизы.

Акт археологической экспертизы опубликован на портале Орловской области. Речь идет о планируемой реконструкции объекта «МНПП «Участок №42», Малый водоток р. Орлик» в Хотынецком районе.

Место будущих работ обследовали археологи, сделавшие несколько шурфов. В результате и на правом, и на левом берегу реки Орлик были выявлены древние культурные слои с фрагментами керамики.

Эксперт сделал вывод о невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ в границах обследованной территории без обеспечения мер по ее сохранению. Необходима разработка соответствующей документации.

Исследование также показало, что спорный участок находится в границах сразу двух археологических памятников, обнаруженных в 2012 году. Раскопки там были проведены в 2014 и 2015 годах. А в прошлом году границы были уточнены.

Первый памятник – это поселение Сорокино I. Он имеет статус объекта культурного наследия. Это древнее поселение находится в 670 метрах от проезда через ручей — правый приток Орлика. Оно датировано второй половиной XII – началом XIII века.

Второй памятник называется Сорокино II. Он расположен примерно на 300 метров дальше от упомянутого ручья. Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. Памятник представляет собой многослойное поселение.

Первый период освоения датируется с I тысячелетия до н.э. до середины I тысячелетия н.э. (ранний железный век). Второй период освоения – XII-XIII века (древнерусское поселение домонгольского периода).

ИА «Орелград»