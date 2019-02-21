Скончался пешеход, попавший под колеса УАЗа в Ливнах

Медики не смогли спасти его жизнь

В ливенской больнице умер 77-летний мужчина, которого 19 февраля сбил УАЗ, сообщает телеканал «Принт-ТВ».

Напомним, инцидент произошел во вторник в 17 часов на улице Воронежской. 30-летняя женщина ехала на УАЗе в сторону улицы Курская. В это же время напротив дома №21 на дорогу вышел пенсионер. Он решил перейти проезжую часть в неположенном месте. Водительница не среагировала на пешехода и сбила его.

Мужчину отвезли в реанимацию, но медики не сумели спасти его жизнь.

ИА «Орелград»