В орловских школах введут уроки питания

Занятия будут проводить педиатры, гастроэнтерологи и диетологи

О старте необычного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» объявил его региональный координатор Владимир Круглый. Он пояснил, что акция будет проходить в учебных заведениях региона в виде открытых уроков.

Проводить занятия будут педиатры, гастроэнтерологи и диетологи, а также волонтеры – студенты Орловского мединститута. Первый урок было решено провести в лицее №1 имени Ломоносова. Сообщается, что школьникам будут рассказывать об основах правильного питания и ведения здорового образа жизни.

Кроме того, им представят «практикумы по изучению влияния продуктов питания и типов физической нагрузки на организм и продолжительность жизни». На сайтах всех школ региона уже размещена презентация акции.

«Важно, чтобы ученики старших классов поняли: от того, как они будут питаться, от тех навыков здорового образа жизни, которые у них именно сейчас формируются, во многом зависит их будущее. Необходимо рассказать детям о физическом, психологическом и социальном здоровье, крайней важности физической активности, о правильном питании, полноценном отдыхе, регулярных профилактических осмотрах и многом другом», — отметил Владимир Круглый.

ИА «Орелград»