В Орловской области появится санаторий на дому

21.2.2019 | 13:55 Новости, Общество

Совершенствование системы соцобслуживания обсудили в Ливнах.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, на оперативном совещании с докладом выступила директор городского Центра социального обслуживания населения Ирина Кулаковская.

Она сообщила, что одним из приоритетных направлений деятельности учреждения в 2019 году станет совершенствование новой системы предоставления услуг в форме социального обслуживания на дому.

В частности, планируется создание системы «Активного долголетия», которая будет включать в себя санаторий на дому (стационарозамещающая форма социального обслуживания). По ее словам, несколько интересных проектов стартовали ее в прошлом году.

— С августа 2018 года успешно реализуется инновационная технология «Школа ухода за маломобильными гражданами», — пояснила Ирина Кулаковская. – Она включает обучение родственников пожилых людей и инвалидов, а также социальных работников, принципам общего ухода, психологическим аспектам, связанных с вопросами организации ухода и профилактики стрессовых состояний, информирование и консультирование по использованию технических средств реабилитации.

ИА «Орелград»

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