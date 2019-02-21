В Орловской области появится санаторий на дому

Совершенствование системы соцобслуживания обсудили в Ливнах.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, на оперативном совещании с докладом выступила директор городского Центра социального обслуживания населения Ирина Кулаковская.

Она сообщила, что одним из приоритетных направлений деятельности учреждения в 2019 году станет совершенствование новой системы предоставления услуг в форме социального обслуживания на дому.

В частности, планируется создание системы «Активного долголетия», которая будет включать в себя санаторий на дому (стационарозамещающая форма социального обслуживания). По ее словам, несколько интересных проектов стартовали ее в прошлом году.

— С августа 2018 года успешно реализуется инновационная технология «Школа ухода за маломобильными гражданами», — пояснила Ирина Кулаковская. – Она включает обучение родственников пожилых людей и инвалидов, а также социальных работников, принципам общего ухода, психологическим аспектам, связанных с вопросами организации ухода и профилактики стрессовых состояний, информирование и консультирование по использованию технических средств реабилитации.

ИА «Орелград»