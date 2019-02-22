Изменение зарплат директоров МУПов вызвало скандал

Новое положение об оплате труда понравилось не всем руководителям.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета. Уже много лет подряд Контрольно-счетная палата Орла указывает на то, что система оплаты руководителей муниципальных унитарных предприятий неэффективна.

Заработок директора нее зависит от результатов работы возглавляемого им предприятия. В результате премии и другие надбавки получают и те, кто сработал с прибылью, и те, кто ежегодно приносит убыток.

В сентябре прошлого года было разработано «Положения об условиях оплаты труда руководителей их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла».

Оно предусматривает введение системы стимулов – чем лучше работает МУП, тем больше зарабатывает его директор. Однако документ не только назвали спорным, но и вынесли на обсуждение депутатов.

«Причиной разбирательства стало возражение, подписанное руководителями сразу трех МУПов — «Трамвайно-троллейбусное предприятие», «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и «Орелводоканал», — уточнили в пресс-службе горсовета. — Его главная мысль — положение об условиях оплаты труда не стимулирует к прибыльной работе, а просто урезает зарплату».

После обсуждения депутаты предложили администрации города доработать документ.

ИА «Орелград»