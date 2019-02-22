Облсуд пожалел пытавшегося сжечь чужой магазин орловца

22.2.2019 | 18:00 Новости, Происшествия

Апелляционная инстанция смягчила наказание осужденному за поджог.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу жителя села Знаменское. Ранее он был признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества.

У мужчины вышел конфликт с владельцем автомагазина. Желая ему «насолить», подсудимый облил одну из стен магазина легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

«Убедившись, что стена воспламенилась и, дождавшись, пока ее часть выгорит, покинул место совершения преступления, — рассказали в облсуде. — Вскоре огонь погас, так как стена сделана из пожаростойкого материала. Однако сайдинг на магазине расплавился. Владельцу магазина был причинен ущерб на сумму более 19 тысяч рублей».

Районный суд приговорил поджигателя к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Однако апелляционная инстанция изменила приговор.

Лишение свободы заменили принудительными работами на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства.

ИА «Орелград»

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