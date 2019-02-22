У орловчанки потребовали вернуть кредит, которого нет

Удивительное дело рассмотрел суд Верховского района.

Как сообщили в суде, иск подало ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Ответчиком выступила местная жительница.

Истец просил о взыскании задолженности по кредитному договору. Однако сам договор представить не смог. В документах банка он обнаружен не был, и конкурсному управляющему не передавался.

В суде пояснили, что в качестве доказательства была представлена только выписка по счету, открытому на имя женщины. Из нее следовало, что банком была произведена выдача денежных средств.

«Иных доказательств, подтверждающих возникновение между сторонами правоотношений по кредитному договору, истцом представлено не было,- подчеркнули в суде. — Отсутствие у банка кредитного договора лишает истца возможности требовать с ответчика сумму задолженности».

Представленные выписки по счету не являются достаточным доказательством, подтверждающим факт получения денежных средств именно ответчиком, а не иным лицом.

Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»