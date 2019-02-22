В Орле появился «Онкоконтроль»

Орловцы смогут обсудить лечение онкологических заболеваний.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», «Онкоконтроль» создан в рамках партийного проекта. Его цель – «выявление имеющихся проблем в диагностике и лечение раковых заболеваний, а также выработка механизмов их решения».

Проект будет реализован и в других регионах. В Орловской области в его рамках организована работа телефонной «горячей линии». По ней жители региона смогут пообщаться со специалистами по лечению онкологических заболеваний.

«Горячая линия» будет работать с привлечением волонтеров-медиков, — сообщили организаторы. — Получить ответы на волнующие и порой очень неудобные вопросы сможет любой житель Орловской области в режиме реального времени».

В рабочие дни можно позвонить по телефону (4862) 41-00-04 с 9.00 до 19.00. В субботу обратиться к специалисту можно с 10.00 до 18.00.

ИА «Орелград»