В Орле предложили приостановить действие Правил дорожного движения

Депутаты облсовета подготовили текст обращения к Дмитрию Медведеву.

Проект постановления имеется в распоряжении «Орелграда». Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента. Нардепы попросят правительство Российской Федерации приостановить действие отдельных положений Правил дорожного движения.

Они напоминают о том, что с 1 июля 2018 года вступили в силу изменения, предусматривающие введение новых дорожных знаков. Речь идет о таких знаках как «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и «Экологический класс транспортного средства».

Они запрещают движение автомобилей ниже экологического класса, указанного на табличке.

Орловские депутаты собираются просить Дмитрия Медведева приостановить действие новых правил до 1 июля 2021 года. По их мнению, только это «позволит хозяйствующим субъектам адаптироваться к новым требованиям без ухудшения финансово-экономического состояния».

«В настоящее время отечественное машиностроение переживает не лучшие времена, — следует из проекта обращения. — В условиях финансово-валютной нестабильности, непрекращающегося роста цен на сырье, комплектующие изделия и энергоресурсы становится все сложнее конкурировать с зарубежными производителями, прежде всего, из Китайской Народной Республики, использующими преимущества по условиям кредитования и объему государственной поддержки».

Одним из конкурентных преимуществ является наличие собственного парка транспортных средств. В качестве примера орловские парламентарии приводят АО «ГМС Ливгидромаш». В приложении к постановлению представлена степень затрат этого предприятия. Оно имеет на балансе 155 единиц техники, в том числе 14 легковых и 36 грузовых автомобилей. Из них 4 единицы техники имеют 4-й экологический класс, две – 5-й экологический класс. По остальным класс неизвестен.

«Переоборудование автомашин из-за года выпуска нецелесообразно, а стоимость закупки новой техники взамен устаревших моделей ориентировочно составляет 119-190 млн рублей (в зависимости от марки приобретаемой автомашины), — пишут депутаты. — Новые транспортные средства приобретаются с учетом современных требований защиты окружающей среды. Однако для обеспечения экологического класса транспортных средств, требуемого в соответствии с вышеуказанными изменениями в ПДД, необходимы колоссальные вложения. Их осуществление в короткий срок полностью подорвет все конкурентные преимущества российских предприятий».

ИА «Орелград»