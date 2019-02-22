В Орле пьяного водителя заставили поработать

22.2.2019 | 16:00 Новости, Общество

Суд наказал орловца, попавшегося нетрезвым за рулем.

Уголовное дело о повторной пьяной езде рассмотрел суд Орловского района. Представший перед ним мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его наказали штрафом и временным лишением прав.

Однако в декабре 2018 года он вновь попался полицейским. Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль на трассе Орел – Тамбов. Мужчина снова был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ИА «Орелград»

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