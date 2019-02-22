Заключенных орловской колонии осмотрели женские врачи

В женской исправительной колонии прошел День здоровья

В женской колонии УФСИН по Орловской области прошел День здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед осужденными выступила руководитель программы «Женское здоровье» Татьяна Пономарева. Им показали фильм о здоровье женщины и рассказали, как предотвратить заболевание молочной железы.

Кроме того, 59 женщин обследовали маммологи-гинекологи орловского роддома Наталья Думчева и Галина Елисеева. После осмотра они рассказали врачам колонии о результатах приема.

ИА «Орелград»