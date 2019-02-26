Орловец украл телефоны и расплачивался ими за алкоголь

Молодого человека нашли спустя два месяца после ограбления

В Орле поймали 23-летнего парня, который ограбил точку по продаже гаджетов и расплачивался ими за алкоголь. Об этом сообщили в УМВД по Орловской области.

Преступление было совершено еще в конце 2018 года. Преступник разбил окно выдачи товара и стянул 10 телефонов и два видеорегистратора. Полиция начала расследовать ограбление и вскоре вышла на девушку, которая пользовалась одним из украденных аппаратов. Она рассказала, что телефон ей подарил друг.

Оказалось, что тот однажды отдыхал в баре, и другой посетитель попросил купить ему алкоголь. У случайного знакомого не было денег – в знак благодарности он отдал телефон и два регистратора.

Полиция нашла этого любителя выпить. Им оказался 23-летний орловец, который не стал отпираться от фактов. Он рассказал, что разбил стекло, будучи пьяным, и сначала не планировал красть телефоны, но потом не удержался. Еще один смартфон он оставил в залог в магазине, где покупал алкоголь. Куда орловец дел другие аппараты, он не вспомнил.

«В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также полицейские устанавливают местонахождение остальных похищенных гаджетов», — сказали в УМВД.

ИА «Орелград»