Орловскую авиакомпанию проверят из-за смерти ребенка

Самолет санавиации совершил экстренную посадку, и медики не сумели спасти жизнь мальчика

В Бурятии умер девятилетний мальчик, которого самолет Ан-2 авиакомпании «Оса» Орловской сельхозавиации не довез до Улан-Удэ. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Самолет вез мужчину и мальчика в крайне тяжелом состоянии из поселка Таксимо в Улан-Удэ, где им должны были оказать медпомощь. Но до столицы республики судно не долетело – ему пришлось садиться в Хоринске на необорудованную площадку.

«Со слов докторов, командир корабля зашёл к бригаде и проинформировал, что закончилось топливо. Посадка была осуществлена ввиду отсутствия топлива», — сказал главврач территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

Дорога до больницы в Улан-Удэ вместо трех часов заняла 11. Состояние мужчины стабилизировалось, а вот ребенок не выжил. Командир судна Александр Саушкин опроверг, что самолет сел из-за нехватки топлива.

«Нет, топливо не закончилось, топливо достаточно было, другая причина, просто я не имел права рисковать людьми, это технические проблемы, их неподготовленным людям долго объяснять», — сказал Саушкин.

Орловская сельхозавиация выиграла контракт на 16 млн рублей на перевозку критических больных с 1 января 2019 года. Медики уже в начале года имели к ним претензию – при подписании у «Осы» не было самолета, его собирали в Бурятии.

«Центр медицины катастроф подал жалобу в транспортную прокуратуру и Росавиацию. Врачи также намерены расторгнуть госконтракт с «Осой». Санавиация призвана спасать жизни людей, а потому эту задачу важно реализовывать на должном уровне», — пишут «Вести».

Авиакомпания «Оса» зарегистрирована в Орле на улице Комсомольской. Помимо услуг санитарной авиации, она занимается поисково-спасательными, авиахимическими, лесоавиационными работами и авиасъемкой.

ИА «Орелград»