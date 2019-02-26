Под Орлом Полуэктова поймали пьяным за рулем

Совершенное им правонарушение оказалось повторным.

Как сообщили в суде Залегощенского района, местный житель Юрий Полуэктов был признан виновным по ст. 264.1 УК РФ. То есть он, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль нетрезвым.

Как пояснили в суде, первое наказание было довольно строгим — 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Однако мужчину это ничему не научило. Сотрудники полиции на сельской дороге остановили автомобиль, за рулем которого находился все тот же Полуэктов. И он вновь был пьян.

«В этот же день Полуэктов был отстранен от управления транспортным средством и освидетельствован на состояние алкогольного опьянения при помощи технического средства измерения, — сообщили в суде. — По итогам ему установлено состояние алкогольного опьянения (наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что превышало возможную суммарную погрешность измерений)».

В судебном заседании подсудимый Полуэктов виновным себя в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном и добровольно заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

Суд наказал его 380 часами обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью в виде управления транспортным средством на срок 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»