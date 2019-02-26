Прокуроры нашли скрытую угрозу для орловского села

Опасная плотина была обнаружена в Троснянском районе.

Не соответствующее требованиям законодательства о безопасности гидротехническое сооружение (ГТС) было обнаружено в ходе проверки, проведенной природоохранной межрайонной прокуратурой. Кстати, сигнал в ведомство поступил из регионального управления Ростехнадзора.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, речь идет о плотине расположенной в деревне Покровское. Прокуроры считают ее небезопасной, поскольку декларация безопасности гидротехнического сооружения отсутствует.

«Соответствующие сведения не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений, не определена эксплуатирующая организация ГТС, меры по безопасности и предотвращению аварии на гидротехническом сооружении не разрабатываются и не реализуются», — перечислили в прокуратуре региона.

Вину возложили на сотрудников администрации Троснянского сельского поселения. Прокуратура подала на них в суд, который иск удовлетворил. Чиновников обязали устранить выявленные нарушения. Впрочем, у них есть право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»