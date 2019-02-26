В Мценске ограбили пивную

Дело о грабеже рассмотрел Мценский районный суд.

На скамье подсудимых оказался местный житель, который лишь весной прошлого года освободился из мест лишения свободы. Очередное преступление он совершил прошлой осенью.

Мужчина ограбил пивную. Как сообщили в Мценском райсуде, он подошел к бармену и потребовал, чтобы она отдала ему выручку. Женщина заявила, что денег нет.

Тогда преступник оттолкнул ее в сторону, выдвинул кассовый ящик и похитил 150 рублей. Деньги принадлежали собственнику пивной — индивидуальному предпринимателю, отметили в суде.

Дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину и просил вынести обвинительный приговор без судебного разбирательства.

Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 161 УК РФ как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Мужчина получил 1 год и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в отношении него установлены ограничения. После освобождения ему запрещено без согласия менять место жительства или пребывания, выезжать за пределы района, уходить из дома с 22.00 до 06.00, а также посещать кафе, клубы, бары и рестораны Мценска, в которых разрешено употребление алкогольной продукции.

ИА «Орелград»