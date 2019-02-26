В Мценске отменили норму потребления света

26.2.2019 | 12:47 ЖКХ, Новости

Депутаты признали недействующим устаревшее решение.

Мценский городской Совет народных депутатов отменил собственное решение «О нормативах потребления электроэнергии для одиноко проживающих граждан». Документ был принят еще в 1999 году.

Формально он действовал до последнего времени. Однако реально указанная норма противоречила законодательству. Дело в том, что согласно федеральным законам нормативы потребления коммунальных услуг (в том числе социальная норма) утверждаются органами государственной власти субъектов РФ.

В Орловской области уполномоченным на это органом является региональное управление по тарифам и ценовой политике. С 2014 года оно утверждает социальные нормы потребления электрической энергии для всей области.

Депутаты признали утратившим силу постановление горсовета от 1999 года, которое «не соответствует действующему законодательству».

ИА «Орелград»

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