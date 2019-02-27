«Арида» отказывается делать гарантийный ремонт дорог в Орле

А мэрия уже судится с другим подрядчиком, который латал ямы на Красном мосту

Фирма «Арида», которая ремонтировала орловские дороги в 2016 году, не собирается устранять неполадки по гарантии, сказал замглавы администрации Орла Николай Ванифатов на планерке 27 февраля.

«Несмотря на то, что четырехлетний гарантийный срок не истек, это будет делать сторонняя организация. «Арида» не выходит на контракт», — сказал он.

Чиновник добавил, что дорожники сделали ревизию по поводу гарантийного обслуживания. Сроки устранения неполадок уже назначены, но он их не назвал.

Депутат облсовета Виталий Рыбаков напомнил, что в прошлом году московская компания «ГИАТТ» тоже делала ремонт на Красном мосту, и все латки уже развалились.

«По «ГИАТТ» есть претензии по Старо-Московской, где работы не приняты и не оплачены. В настоящий момент находимся в судах. На Красном мосту совместно с УКХ идет дефектовка всего, что там было», — ответил Ванифатов.

ИА «Орелград»