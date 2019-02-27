«Дружба» может «уволить» орловских чиновников

27.2.2019 | 11:03 Новости, Общество

Власти никак не могут доделать ремонт асфальта на мосту

Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский пообещали «сделать кадровые выводы» из-за того, что рабочие не могут доделать ремонт полотна на открытой части моста «Дружба». Об этом они заявили на планерке 27 февраля.

Замглавы администрации Николай Ванифатов доложил, что к настоящему моменту ремонт проезжей части доделан на 90%. За неделю рабочие продвинулись всего на 10%, при этом ранее мэрия устанавливала крайним сроком конца ремонта 1 февраля. Руководителям города ответ Ванифатова не понравился.

«Обещаете не нам, обещаете это жителям, которые ждут нормальных действий от подрядчиков, заказчиков, власти. Но каждый месяц двигаемся по 10 метров. Это не работа. Я предложу сделать выводы, в том числе и кадровые», — сказал Новиков.

Глава администрации Орла Александр Муромский дал неделю на завершение ремонта.

ИА «Орелград»

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