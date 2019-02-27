Из Орловской области выдворят белорусского бомжа

27.2.2019 | 14:45 Новости, Общество

Дело о нарушении режима пребывания рассмотрел Глазуновский райсуд.

Гражданина Беларуси Виктора Ажойчика признали виновным в совершении административного правонарушения. Как пояснили в суде Глазуновского района, мужчина нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации.

Так, у него не оказалось документов, которые дат право находится в нашей стране. Более того, у него вообще не оказалось документов. Белорус рассказал в суде, что он въехал на территорию РФ незаконно – границу пересек без таможенных отметок, причем поступал так неоднократно.

«Паспорт потерял еще в 2016 году в Волгоградской области, — рассказали в суде. — Для восстановления паспорта никуда не обращался. Постоянного места жительства нигде не имеет, родственников нет, денежных средств для самостоятельного выезда не имеет».

В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Выдворение будет произведено принудительно. До этого Ажойчик будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД, который расположен в Орле.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования