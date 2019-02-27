Из Орловской области выдворят белорусского бомжа

Дело о нарушении режима пребывания рассмотрел Глазуновский райсуд.

Гражданина Беларуси Виктора Ажойчика признали виновным в совершении административного правонарушения. Как пояснили в суде Глазуновского района, мужчина нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации.

Так, у него не оказалось документов, которые дат право находится в нашей стране. Более того, у него вообще не оказалось документов. Белорус рассказал в суде, что он въехал на территорию РФ незаконно – границу пересек без таможенных отметок, причем поступал так неоднократно.

«Паспорт потерял еще в 2016 году в Волгоградской области, — рассказали в суде. — Для восстановления паспорта никуда не обращался. Постоянного места жительства нигде не имеет, родственников нет, денежных средств для самостоятельного выезда не имеет».

В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Выдворение будет произведено принудительно. До этого Ажойчик будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД, который расположен в Орле.

ИА «Орелград»