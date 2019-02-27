Прибыль орловских предприятий втрое превысила бюджет областной столицы

27.2.2019 | 11:30 Новости, Экономика

Подсчитан финансовый результат работы организаций региона в ушедшем году.

Оперативные данные представил Орелстат. Согласно им в 2018 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах превысил 15 миллиардов рублей. Это примерно втрое больше, чем годовой бюджет Орла.

Статистики подсчитали, что 205 предприятий Орловской области сообща получили прибыль в размере 19,071 миллиарда рублей, а 87 предприятий завершили год с совокупным убытком в размере 3,988 миллиарда.

Разница и составила положительное сальдо. Впрочем, надо отметить, что не все предприятия региона вошли в данную статистику. Так, не были учтены сведения о работе малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций. Наблюдение по ним ведется отдельно.

Добавим, что размер просроченной кредиторской задолженности орловских предприятий на начало 2019 года составил 1,512 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

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