Трое детей пострадали в ДТП с автобусом на Тургенева

27.2.2019 | 11:52 Новости, Происшествия

В ПАЗ врезался автомобиль «Фольксваген Гольф».

Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля «Фольксваген Гольф» напротив ТЦ «Водолей» на улице Тургенева, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 26 февраля в 7:40. Водитель «Гольфа» врезалась в ПАЗ, который ехал впереди в том же направлении. После удара легковушку развернуло.

Травмы получил пятилетний мальчик, который сидел в иномарке в детском кресле. Также пострадали два пассажира ПАЗ — мальчики 16 и 17 лет. Госпитализация не потребовалась никому.

ИА «Орелград»

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