В ДТП с минивэном в Орле пострадал ребенок

27.2.2019 | 11:12 Новости, Происшествия

Мальчику назначили амбулаторное лечение.

УГИБДД по Орловской области опубликовало детали аварии с автомобилем «Volkswagen-Caravelle». Напомним, 26 февраля, в 7:20 микроавтобус ехал по межквартальному проезду со стороны улица Революции в сторону улицы Герцена и в районе дома №21 въехал в опору моста. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что минивэн получил незначительные повреждения.

Позже из Детской областной клинической больницы поступил сигнал о том, что медицинская помощь понадобилась 7-летнему ребенку, который по предварительным данным находился на заднем сидении иномарки и не был пристегнут. Ребенку назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования