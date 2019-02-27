В ДТП с минивэном в Орле пострадал ребенок

Мальчику назначили амбулаторное лечение.

УГИБДД по Орловской области опубликовало детали аварии с автомобилем «Volkswagen-Caravelle». Напомним, 26 февраля, в 7:20 микроавтобус ехал по межквартальному проезду со стороны улица Революции в сторону улицы Герцена и в районе дома №21 въехал в опору моста. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что минивэн получил незначительные повреждения.

Позже из Детской областной клинической больницы поступил сигнал о том, что медицинская помощь понадобилась 7-летнему ребенку, который по предварительным данным находился на заднем сидении иномарки и не был пристегнут. Ребенку назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»