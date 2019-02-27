В РИЦ объяснили многократные списания с карт при оплате проезда

Проблему нужно разделить на две части, сказали в компании.

«Региональный информационный центр» (РИЦ), обслуживающий механизм безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Орла, объяснил, почему у жителей многократно списывают деньги за поездки.

Жалобы начали поступать на днях. Орловцы рассказывали, что спустя некоторое время после поездки происходили новые списания денег. У одной из жительниц они продолжались, пока на карте не остался 1 рубль.

На планерке в мэрии 27 февраля глава администрации Орла Александр Муромский призвал компанию к ответу. В РИЦ заявили, что многократное списание происходит по двум причинам.

«У части перевозчиков отсутствует чековая лента. Это приводит к тому, умышленно или неумышленно, водитель сообщает гражданину, что платеж не прошел. По факту же списание прошло. Карту прикладывают дважды, трижды. Потом приходят сообщения о списании. Всем перевозчикам поручено оснастить [терминалы] чековыми лентами. Второй момент к перевозчикам отношения не имеет. В субботу и воскресение были пуско-наладочные работы. SMS за выходные поступили только в понедельник. Это не означает, что с карт списались дополнительные средства», — сказал представитель РИЦ.

Муромский отметил, что жители привыкли к моментальному списанию — например, при оплате в магазинах. Он попросил РИЦ корректно настроить аппараты.

ИА «Орелград»