Орловский хлебокомбинат задолжал Фонду капремонта

28.2.2019 | 14:33 Новости, Общество

Стороны заключили мировое соглашение о погашении долга.

Условия мирового соглашения утвердил областной арбитражный суд. Согласно ему акционерное общество «Орловский хлебокомбинат» должно погасить задолженность перед Некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Именно регоператор подал иск о взыскании долга по взносам на капремонт. Из материалов дела следует, что хлебокомбинату принадлежат нежилые помещения в пяти многоквартирных домах в Орле.

По закону взносы на капремонт обязаны платить собственники всех помещений в МКД, будь то квартира или магазин. По подсчетам регоператора, хлебокомбинат задолжал чуть более 203 тысяч рублей.

Арбитражу не пришлось выносить решение, поскольку ответчик признал исковые требования. Стороны заключили мировое соглашение, по которому предприятие обязалось заплатить вышеуказанную сумму.

ИА «Орелград»

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