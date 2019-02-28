Орловскую агрофирму наказали за неправильную борьбу с паразитами

28.2.2019 | 9:04 Новости, Общество

Сельхозпредприятию из Ливенского района выписан штраф.

Проверка была проведена сотрудниками Ливенского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Она была внеплановой и выездной.
Проверяющие установили факт неправильного хранения подкарантинной продукции — зерна, предназначенного на продовольственные и кормовые цели.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, оно хранилось на зерноскладах, обеззараживание которых провела организация без лицензии. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений».

«По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении на юридическое лицо и вынесено постановление о наложении административного штрафа», — пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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