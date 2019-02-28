В Орловской области поймали фиктивных безработных

Жители региона одновременно работали и получали пособие по безработице.

О неприглядных фактах сообщило областное управление труда и занятости. По его данным, в Орловской области с начала года выявлено 14 случаев получения пособия обманным путем.

В основном «мошенники» действовали по типичному сценарию. Они трудоустраивались и «забывали» сообщить об этом в службу занятости. Поэтому им продолжали выплачивать пособие по безработице. Сумма небольшая, однако с точки зрения закона – это хищение бюджетных средств.

Впрочем, в ведомстве не исключают, что некоторые обманщики просто не знают тонкости закона. Во избежание подобных ситуаций управление труда даже выступило с обращением к жителям региона. Чиновники призвали граждан «своевременно сообщать в органы службы занятости информацию о фактах, влияющих на возможность получения пособия по безработице».

Впрочем, существуют и другие способы обмана, кроме забывчивости. Например, предоставление поддельных документов — трудовой книжки, справки с завышенным средним заработком, листа временной нетрудоспособности, оправдывающего неявку на перерегистрацию в установленный срок и другое.

Как правонарушение расценивается и сокрытие факта занятости как при постановке на учет в качестве безработного, так и в период получения пособия по безработице, а также факта назначения пенсии и обучения по очной форме.

«При выявлении факта получения гражданином пособия обманным путем служба занятости прекращает выплату и предлагает добровольно вернуть неправомерно полученную сумму, — уточнили в управлении труда. — Информация направляется в правоохранительные органы, которые принимают меры в соответствии с действующим законодательством. Гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Отмечается, что в текущем году почти все неправомерно полученные пособия были возвращены добровольно.

ИА «Орелград»