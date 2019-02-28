В Орловской области с 29 марта ограничат движение по дорогам: список

Ограничения будут введены на период весенней распутицы.
Соответствующее постановление издало правительство Орловской области. Временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения вводятся «в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».
Запрет будет действовать на период весенней распутицы с 29 марта по 27 апреля 2019 года. Он коснется транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная тележка, 4 тонны — трехосная тележка.
Исключение будет сделано для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов и другое.
Ограничения будут введены на следующих дорогах региона:
— Орел – Ефремов;
— Нарышкино – Сосково;
— Орел – Знаменское;
— Болхов – «Орел – Витебск»;
— Горки – Шаблыкино;
— Ливны – Русский Брод – Верховье;
— Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое;
— Змиевка – Глазуновка – Тросна;
— Болхов – Мценск – Новосиль;
— Новосиль – Корсаково – Орлик;
— Хомутово – Александровка;
— Дросково – Колпны;
— «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области;
— Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области;
— Ливны – Красная Заря;
— Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря;
— Покровское – Верховье;
— Ливны – Евланово – Долгое;
— Колпна – Моховое – граница Курской области;
— Корсаково – Войново – Жилино;
— «Нарышкино – Сосково» – Салтыки;
— «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы;
— Разбегаевка – Васильевка;
— «Кромы – Дмитровск» – Красное Знамя;
— Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя;
— «Дмитровск – Кромы» – Кутафино – Красная Роща;
— Северный подъезд к г. Мценск;
— Южный подъезд к г. Мценск;
— «Хомутово – Красная Заря» – Судбище;
— Судбище – «Орел – Ефремов»;
— Парамоново – «Орел – Знаменское»;
— Сосково – Мураевка – Должонки;
— «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое;
— «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое» – Робье;
— Нарышкино – Парамоново;
— Шаблыкино – Титово;
— «Орел – Ефремов» – Моховое;
— «Северный подъезд к г. Орел» – Лунево – Моховое;
— «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области;
— Ливны – Навесное;
— Малоархангельск – Архарово;
— Орел – Гать – Лаврово – Редькино;
— Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы;
— Хотынец – Жудре;
— Змиевка – Никольское;
— «Орел – Брянск» – Муравлево;
— «Льгов – Жудерский» – Святой Источник;
— Шаблыкино – Юшково;
— Шаблыкино – Сомово – Рядовичи;
— Юшково – Муравельник;
— «Богородское – Кромы» – Черкасская.
ИА «Орелград»