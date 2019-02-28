В Орловской области с 29 марта ограничат движение по дорогам: список

Ограничения будут введены на период весенней распутицы.

Соответствующее постановление издало правительство Орловской области. Временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения вводятся «в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

Запрет будет действовать на период весенней распутицы с 29 марта по 27 апреля 2019 года. Он коснется транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная тележка, 4 тонны — трехосная тележка.

Исключение будет сделано для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов и другое.

Ограничения будут введены на следующих дорогах региона:

— Орел – Ефремов;

— Нарышкино – Сосково;

— Орел – Знаменское;

— Болхов – «Орел – Витебск»;

— Горки – Шаблыкино;

— Ливны – Русский Брод – Верховье;

— Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое;

— Змиевка – Глазуновка – Тросна;

— Болхов – Мценск – Новосиль;

— Новосиль – Корсаково – Орлик;

— Хомутово – Александровка;

— Дросково – Колпны;

— «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области;

— Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области;

— Ливны – Красная Заря;

— Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря;

— Покровское – Верховье;

— Ливны – Евланово – Долгое;

— Колпна – Моховое – граница Курской области;

— Корсаково – Войново – Жилино;

— «Нарышкино – Сосково» – Салтыки;

— «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы;

— Разбегаевка – Васильевка;

— «Кромы – Дмитровск» – Красное Знамя;

— Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя;

— «Дмитровск – Кромы» – Кутафино – Красная Роща;

— Северный подъезд к г. Мценск;

— Южный подъезд к г. Мценск;

— «Хомутово – Красная Заря» – Судбище;

— Судбище – «Орел – Ефремов»;

— Парамоново – «Орел – Знаменское»;

— Сосково – Мураевка – Должонки;

— «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое;

— «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое» – Робье;

— Нарышкино – Парамоново;

— Шаблыкино – Титово;

— «Орел – Ефремов» – Моховое;

— «Северный подъезд к г. Орел» – Лунево – Моховое;

— «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области;

— Ливны – Навесное;

— Малоархангельск – Архарово;

— Орел – Гать – Лаврово – Редькино;

— Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы;

— Хотынец – Жудре;

— Змиевка – Никольское;

— «Орел – Брянск» – Муравлево;

— «Льгов – Жудерский» – Святой Источник;

— Шаблыкино – Юшково;

— Шаблыкино – Сомово – Рядовичи;

— Юшково – Муравельник;

— «Богородское – Кромы» – Черкасская.

ИА «Орелград»