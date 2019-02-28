Восемь мостов под Орлом могут уйти под воду

28.2.2019 | 9:29 Новости, Общество

В Орловском районе обсудили угрозу паводка.

Как сообщили в администрации Орловского района, главам поселений рекомендовано проводить ежедневный мониторинг за развитием паводковой ситуации. В зону подтопления попадают 8 низководных мостов, по которым передвигается и автотранспорт.

Речь идет о мостах в деревнях Касьяновка, Гать, Звягинки, Быстрая, Альшань, Круглый, Сабурово и Сухая Орлица. Наиболее тревожной прогнозируется ситуация в деревнях Гать и Касьяновка. Местные власти уже направили в областной профильный департамент обращение с просьбой об изменении движения общественного транспорта.

«Дополнительно в районе планируется создание лодочных переправ в местах подтопления пешеходных и автомобильных мостов, — сообщили в администрации Орловского района. — Соответствующее обучение для оказания помощи на водных объектах прошли 6 человек. Прорабатываются вопросы транспортного сообщения в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления».

Кроме того, специалисты проводят подворовые обходы и рассказывают жителям о возможности переезда на время паводка в пункты временного размещения. Однако на данный момент согласие на размещение в ПВР дали лишь 18 жителей деревни Касьяновка.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования