Восемь мостов под Орлом могут уйти под воду

В Орловском районе обсудили угрозу паводка.

Как сообщили в администрации Орловского района, главам поселений рекомендовано проводить ежедневный мониторинг за развитием паводковой ситуации. В зону подтопления попадают 8 низководных мостов, по которым передвигается и автотранспорт.

Речь идет о мостах в деревнях Касьяновка, Гать, Звягинки, Быстрая, Альшань, Круглый, Сабурово и Сухая Орлица. Наиболее тревожной прогнозируется ситуация в деревнях Гать и Касьяновка. Местные власти уже направили в областной профильный департамент обращение с просьбой об изменении движения общественного транспорта.

«Дополнительно в районе планируется создание лодочных переправ в местах подтопления пешеходных и автомобильных мостов, — сообщили в администрации Орловского района. — Соответствующее обучение для оказания помощи на водных объектах прошли 6 человек. Прорабатываются вопросы транспортного сообщения в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления».

Кроме того, специалисты проводят подворовые обходы и рассказывают жителям о возможности переезда на время паводка в пункты временного размещения. Однако на данный момент согласие на размещение в ПВР дали лишь 18 жителей деревни Касьяновка.

ИА «Орелград»