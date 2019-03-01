Ливенских депутатов убедили занять 10 млн рублей у Клычкова

1.3.2019 | 9:13 Новости, Экономика

Очередной кредит под залог земли возьмут ливенские власти.

Как сообщили в администрации Ливен, вопрос был рассмотрен на заседании Ливенского горсовета народных депутатов. Мэрия предложила взять очередной кредит в размере 10 миллионов рублей. Начальник финансового управления Нина Парахина пояснила, что он необходим для частичного покрытия дефицита бюджета города.

Кредит планируется получить из бюджета Орловской области сроком на 3 года. В качестве обеспечения предусмотрен залог нежилого здания и земельного участка на улице Ленина, 7. Сообщается, что депутаты согласовали условия привлечения кредита и передачи в залог имущества.

Кроме того, они внесли изменения в бюджет райцентра на текущий год. Его доходная часть составит 918,5 миллиона рублей, расходная — 940,5 миллиона. Таким образом, ожидаемый дефицит бюджета будет равен 22 миллионам рублей.

ИА «Орелград»

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