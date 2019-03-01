Мэрия Орла открестилась от бродячих собак

1.3.2019 | 12:31 Новости, Общество

Орловские чиновники не желают бегать за безнадзорными животными.

Механизм отлова безнадзорных животных был обсужден на рабочем совещании в администрации Орла. Информацию озвучил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

По его мнению, организация отлова животных, их содержание, лечение, вакцинация и стерилизация, а также возврат на прежние места обитания относится к компетенции управления ветеринарии Орловской области.

«Заказчиком данных работ является БУ Орловской области «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», – пояснил чиновник. — Данное учреждение объявило тендер на отлов и содержание более тысячи собак».

В то же время большое количество обращений поступает в мэрию, пресс-служба которой отметила — администрация города Орла не имеет полномочий в сфере отлова безнадзорных животных.

«Ее функция — содействие в доведении обращений граждан о наличии агрессивных животных без хозяев до БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», — заявили в мэрии. — В связи с этим Александр Муромский поручил главам территориальных управлений подключиться к межведомственному взаимодействию».

ИА «Орелград»

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