В Орле штрафы за неправильную парковку достигнут 100 тысяч рублей

Поправки в областной административный кодекс приняты в первом чтении.

Как уже рассказывал «Орелград», орловские законодатели решили вернуть в закон об ответственности за административные правонарушения норму, которую сами же убрали из него несколько лет назад.

Речь идет о наказании за парковку транспортных средств на газонах, цветниках и «иных территориях, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных площадках».

Депутаты облсовета рассмотрели проект поправок и одобрили его в первом чтении. Согласно ему штрафы за указанное выше нарушение составят для граждан от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 30000 рублей.

За повторное совершение такого правонарушения ответственность резко возрасте. Так, гражданам придется раскошелиться уже на 3000-5000 рублей, должностным лицам – на 15000-30000 рублей, юрлицам – на 70000-100000 рублей.

Отметим, что положения новой нормы не будут распространяться на действия, направленные на «предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных ЧС, тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения населения, спасение граждан, устранение угрозы их жизни или здоровью».

ИА «Орелград»