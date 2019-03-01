В Орловской области нашли много газа, которого как бы нет

Находку сделали сотрудники Ливенской межрайонной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идет о так называемых бесхозяйных объектах, которые не имеют собственника. Они ни у кого нее состоят на балансе. Следовательно, никто за ними не следит и не выделяет средства на их содержание и ремонт.

Между тем, это объекты повышенной опасности, а именно газопроводы. Так, на территории Лютовского сельского поселения прокуроры обнаружили 6 бесхозяйных газопроводов, а еще один — на территории Галического сельского поселения.

По мнению надзорного ведомства, ответственность лежит на местных чиновниках. «Администрациями указанных поселений меры по постановке на учет и оформлению в муниципальную собственность указанных объектов не принимались», — сообщили в прокуратуре региона.

То есть, не обеспечивается сохранность и безопасность эксплуатации газовых сетей. Добровольно устранить нарушения чиновники отказались. Прокуратура подала иск, который был удовлетворен.

Суд обязал администрации Лютовского и Галического сельских поселений «принять меры к постановке на учет бесхозяйных объектов с последующим решением вопроса об оформлении на них права муниципальной собственности».

ИА «Орелград»