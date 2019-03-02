Амчанка показала, как наказать чиновников за травму ребенка

Жительница Мценска засудила мэрию за неправильные качели.

Подробности гражданского процесса рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. Травму мальчик получил в мае прошлого года. Он упал с качелей, расположенных на игровой детской площадке во дворе многоквартирного дома. Ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга».

Мама подала в суд на местную мэрию. Чиновники иск не признали, заявив, что отвечать должна управляющая компания. Дескать, с ней заключены контракты на содержание детских площадок.

Однако суд установил, что сведений о собственнике качелей нет, на балансе управления муниципального имущества они не состоят. Не оказалось их и в контрактах, на которые ссылались чиновники. Суд решил, что ответственность в подобном случае должен нести собственник земли, на которой стоят качели.

Им оказалась администрация Мценска. Кроме того, суд указал, что площадка не была оборудована ударопоглощающим покрытием. В пользу мамы с чиновников взыскали компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

ИА «Орелград»