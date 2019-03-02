Орловец получил 10 лет за 8 ударов

Мужчина зарезал не понравившегося ему собутыльника.

Вступил в законную силу приговор Ливенского районного суда в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении жестокого убийства. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Преступление было совершено на бытовой почве. Подсудимый распивал спиртное в компании. Между ним и потерпевшим вспыхнула ссора. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им оппоненту восемь ударов. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»