Орловские чиновники отказали в помощи семье с 7 детьми

За многодетную семью вступилась прокуратура.

Неприятная история произошла в райцентре Ливны. Как известно, многодетные семьи относятся к льготной категории граждан. Они имеют право на получение от государства бесплатно участка земли для строительства дома.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в Ливнах семья, в которой воспитывается семь несовершеннолетних детей, еще в 2012 году была принята на учет граждан, желающих приобрести бесплатно в собственность участок.

«Однако на момент проведения проверки земельный участок семье предоставлен не был, — рассказали в надзорном ведомстве. — Прокурор обратился в суд с иском к администрации города Ливны с требованием предоставить многодетной семье земельный участок в собственность бесплатно в первоочередном порядке».

Ливенский районный суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Только после этого чиновники помогли семье и выделили ей землю.

ИА «Орелград»