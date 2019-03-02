Под Орлом рабочий жестоко избил начальника

В суде свою вину он признавать отказался.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, в апелляционной инстанции было рассмотрено дело жителя Мценска. Ранее районный суд признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека. Его приговорили к 1 году свободы с отбыванием в колонии-поселении и выплате потерпевшему компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Они пришла к выводу, что вины подсудимого очевидна. В августе 2016 года мужчина жестоко избил начальника на рабочем месте. Он трудился на одном из мценских предприятий.

Конфликт разгорелся, когда главный инженер зашел в цех. Подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, заступился за коллегу-рабочего. Главный инженер сделал тому замечание. Избиение получилось жестоким.

Рабочий «начал наносить собеседнику удары кулаками по лицу, телу и рукам». Затем поднял с пола металлический прут и стал уже им бить главного инженера. На помощь начальнику пришел мастер цеха, отобравший прут у рабочего.

Конфликт продолжился в кабинете, где пытался скрыться главный инженер. Кстати, подсудимый является племянником директора предприятия. Потерпевший обратился в больницу, где у него были диагностированы многочисленные травмы, включая переломы ребер. Со справкой от медиков он направился в полицию, после чего на рабочего и завели уголовное дело.

ИА «Орелград»